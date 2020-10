"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Spécial Etats-Unis

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2020-2021), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) se rend en Amérique, où va se jouer une élection décisive, tant pour l’avenir des Etats-Unis que du reste du monde.

Si les citoyens américains sont officiellement appelés à accomplir leur devoir électoral le mardi 3 novembre 2020, pour choisir entre le président sortant Donald Trump et Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, plus de 70 millions ont déjà voté par correspondance ou en personne dans des bureaux ouverts. Un record !

Des Français en Amérique...

Des Franco-Américains auront également leur mot à dire. Ils vivent aux Etats-Unis depuis des années et sont impliqués dans la vie politique et économique, mais ont conservé une culture française qui leur permet de décrypter autrement les comportements, les inquiétudes et les espoirs de la société américaine.

Pour ce document, signé Florent Muller, Yann L’Hénoret, Ghislain Delaval et Matthieu Parmentier, le "13h15" est allé à la rencontre de Bernard, agriculteur dans les plaines immenses du Dakota du Sud ; de Jean-Noël dont les vignes sont en proie aux flammes dans la Napa Valley, en Californie ; Jérôme, avocat pénaliste à Minneapolis, confronté chaque jour aux violences policières…

