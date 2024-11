Baccalauréat : "Le grand enjeu du niveau des maths se situe bien en amont", estime Jean-Michel Blanquer, l’ancien ministre de l’Éducation

Jean-Michel Blanquer, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, est l'invité de franceinfo, mardi 11 novembre. Il revient sur la nouvelle réforme du baccalauréat annoncée par Anne Genetet, la nouvelle ministre de l’Éducation.

Les mathématiques font leur grand retour au baccalauréat, avec une épreuve anticipée. "C’est une conséquence assez logique de la réforme du baccalauréat", déclare Jean-Michel Blanquer à franceinfo. Pour lui : "On fait finalement une symétrie entre ce à quoi tout le monde est habitué, c’est-à-dire le bac de français et puis le bac des mathématiques".

Un enjeu plus profond

En revanche, pour l’ancien ministre de l’Éducation nationale, le problème est bien plus profond et dépasse l’épreuve du bac. "Le grand enjeu du niveau des maths de nos enfants se situe bien en amont, en école primaire et au collège… Ce qui compte c’est que vous maîtris i ez bien les quatre opérations, que vous sach i ez calculer un taux d'intérêt, que vous ayez une notion sur les probabilités et ça vous devez l’acquérir entre la petite section en maternelle et la classe de troisième", détaille-t-il.

