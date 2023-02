VRAI OU FAKE. La société Wagram Voyage a-t-elle des liens avec une association pro Bachar Al-Assad ?

L’agence Wagram Voyage travaille avec de nombreuses ONG. Toutefois, il semblerait qu’elle propose également des voyages en collaboration avec SOS Chrétiens d’Orient, une association pro Bachar Al-Assad. Qu’en est-il ?

L’agence Wagram Voyage est le prestataire de confiance de plusieurs ONG reconnues. Toutefois, au sein du groupe Wagram se trouve une entité plus discrète : Odeia. Cette agence spécialisée en voyages chrétiens et visites culturelles propose des voyages partout dans le monde. Odeia propose notamment des voyages en partenariat avec SOS Chrétiens d’Orient, une association visée par une enquête du parquet anti-terroriste selon Mediapart. Le motif : complicité de crimes de guerre, dans le cadre de massacres perpétrés par des milices pro Bachar Al-Assad en Syrie.

"Voyager sans discrimination"

Cette collaboration semble donc problématique pour un groupe qui accompagne par ailleurs des ONG. William Edel, PDG de Wagram Voyage et d’Odeia justifie : "SOS Chrétiens d’Orient est un client. Et à ce titre, comme d’autres clients on les fait voyager sans discrimination." Difficile d’obtenir une réponse claire. Ce qui est certain, c’est que ces voyages en Syrie sont accompagnés par des conférenciers proches de l’extrême droite, en collaboration avec une association qui soutient Bachar Al-Assad.