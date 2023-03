VRAI OU FAKE. Est-il facile de commander en ligne de faux arrêts maladie, sans passer par le médecin ?

L.-L. Dao, G. Allanic, S. Perrin, N. Wattré, N. Jayer, R. d’Angelo, C. Rousseau

Le nombre d’arrêts maladie sont repartis à la hausse en 2022, selon l’étude annuelle de Malakoff-Humanis. Et avec lui la suspicion de fraude. Est-il si facile de se procurer un faux arrêt maladie ?

Tous ces arrêts maladie ont un point commun. Ils sont absolument faux et ont été achetés sur internet. Grâce aux réseaux sociaux, il est très facile de se procurer un arrêt de travail falsifié. Cette pratique est illégale, et le problème c’est qu’en général, le vrai médecin n’est pas au courant. En faisant des recherches, un médecin a découvert un réseau de faussaires sur Snapchat. Nous avons échangé avec plusieurs d’entre eux, dont un qui se montre particulièrement rassurant, afin de nous vendre son service.

Un préjudice de 3,4 millions d’euros en 2021

Il donne finalement rendez-vous en région parisienne pour une remise en mains propres. Et voilà comment nous avons obtenu une feuille de soins vierge à compléter. Comme promis, elle est tamponnée par un vrai cachet de médecin. Nous l’avons contactée, et elle ne se montre par surprise. En 2021, le préjudice estimé dû aux faux arrêts était de 3,4 millions d’euros, selon la Sécurité sociale. Elle recommande aux médecins victimes de prévenir les autorités et l’Assurance maladie. Mais si les signalements sont nombreux, ceux-ci ont en général peu de chances d’aboutir.