Liban : "La France est le seul pays qui se tient aux côtés du Liban", indique la journaliste Lynn Tehini

La conférence sur le Liban, à l'initiative de la France, se tient à Paris jeudi 24 octobre. "Cela correspond à ces relations séculaires qu'il y a entre la France et le Liban et la volonté de la France de conserver cette idée qu'elle a un rôle à jouer dans le pays", indique Lynn Tehini, journaliste franco-libanaise, invitée de franceinfo jeudi. "La conférence a deux volets : un volet humanitaire, un volet diplomatique", développe-t-elle.

Le rôle du Hezbollah au Liban

Le volet humanitaire souhaite lever entre 400 et 500 millions d'euros. "On voit, grâce à cette conférence, que la France est le seul pays qui se tient aux côtés du Liban", détaille la journaliste. Le Premier ministre israélien a rappelé qu'il souhaitait "chasser le Hezbollah" du Liban. "Le Hezbollah fait partie du tissu social et politique libanais (…) La solution ce n'est pas de bombarder sans cesse", plaide Lynn Tehini. "Le Hezbollah a construit des écoles, des universités, il y a une idéologie derrière et c'est très compliqué de détruire une idéologie", conclut-elle.



