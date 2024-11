Violences faites aux femmes : des organisations proposent 140 mesures pour lutter

À deux jours d'une manifestation globale contre les violences faites aux femmes, 63 organisations ont décidé de former une coalition féministe et proposent une approche globale avec 140 mesures.

C'est une loi d'envergure que réclament ces associations et syndicats pour lutter contre les violences sexuelles. Les 140 mesures ont été présentées jeudi 21 novembre par le collectif féministe. Dans son viseur, les viols, mais aussi les violences gynécologiques, l'inceste et la pédocriminalité.

Le nombre de faits enregistrés en hausse

Le procès des viols de Mazan, l'affaire Gérard Depardieu ou les révélations autour de l'abbé Pierre, c'est dans ce contexte que les associations féministes interpellent le gouvernement. Depuis 2017 et le mouvement Me Too, les violences n'ont pas reculé. Les faits enregistrés ont augmenté de plus de 282 % entre 2017 et 2023.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.