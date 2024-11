Vendée Globe 2024 : les skippers bataillent face aux vagues

Au troisième jour du Vendée Globe 2024, les conditions sont déjà compliquées pour les skippers.

Après le calme des premières heures de course, la tempête et les premiers pépins techniques sur le Vendée Globe 2024. "Il y a le spi dans l'eau là, j'espère qu'il n'est pas trop déchiré, qu'on va pouvoir le sauver au moins", explique Éric Bellion, skipper "Stand as one - Altavia".

Les skippers au nord-ouest de l'Espagne

Une nuit entière à batailler dans les vagues du Cap Finistère, au nord-ouest de l'Espagne. Et Benjamin Dutreux, skipper "Guyot Environnement - Water Family", d'ajouter : "C'est quand même bien coton. De belles rafales de vent, le tout dans une mer un peu chaotique. Ce n'est pas facile de faire avancer le bateau."