Taïwan : la Chine multiplie les intimidations

La Chine accentue ses menaces sur Taïwan. Des avions et des bateaux ont massivement patrouillé dans le détroit de Taïwan.

Dès l'aube, lundi 14 octobre, 125 avions et bateaux militaires ont encerclé Taïwan. Les exercices ont eu lieu dans le nord, le sud et l'est de l'île, se concentrant sur des zones stratégiques du territoire. Avec cette opération, l'objectif de la Chine est simple : sauvegarder l'unité nationale et envoyer un avertissement clair au gouvernement taïwanais jugé séparatiste.

La Chine considère Taïwan comme une province

Ces manœuvres interviennent quelques jours après un discours du président taïwanais, suspect d'indépendantisme aux yeux de la Chine. Face à ces intimidations, Taïwan a déployé un arsenal militaire et a appelé Pékin à stopper ses opérations. Depuis la fin de la guerre civile en 1949, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces.

