Sommet des Brics en Russie : Vladimir Poutine accueille une quarantaine de dirigeants

Le sommet des Brics s'est ouvert à Kazan (Russie), mardi 22 octobre. En recevant l'Inde, la Chine ou encore l'Iran, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale.

Sur le tarmac de l'aéroport de Kazan (Russie), un défilé de chefs d'État. Premier jour de réunion du sommet annuel des Brics. Mardi 22 octobre, Vladimir Poutine a d'abord rencontré les dirigeants sud-africain et indien. Au cœur des premiers échanges : la guerre en Ukraine. "Nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus de manière pacifique. Nous soutenons les efforts visant à rétablir la paix et la stabilité. L'Inde est prête à offrir tout le soutien possible", a déclaré Narendra Modi.

Vladimir Poutine isolé ?

À domicile, et visé par un mandat d'arrêt international, Vladimir Poutine entend montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. Et pour cela, il peut compter sur son entente avec les pays des Brics, mais surtout sur son grand partenaire chinois. "Le monde subit des changements profonds, et la situation internationale devient chaotique. Mais je suis persuadé que la grande amitié qui lie la Chine et la Russie ne changera pas", a expliqué Xi Jinping.