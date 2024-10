Présidentielle américaine 2024 : Donald Trump accusé d'agression sexuelle par une mannequin

À douze jours de l'élection présidentielle américaine, une ancienne mannequin accuse Donald Trump d'attouchements sexuels en 1993, en présence de Jeffrey Epstein.

Elle décrit les faits comme un jeu tordu entre l'ancien président et Jeffrey Epstein, soupçonné de trafic sexuel. En 1993, Stacey Williams était mannequin, et c'est sur invitation de Jeffrey Epstein qu'elle aurait rencontré Trump, à New York, dans la Trump Tower.

L'entourage de Donald Trump dénonce une manœuvre politique

C'est le journal britannique The Guardian qui a révélé son témoignage. "Il m'a attirée vers lui et a commencé à me toucher. Il a mis ses mains sur mes seins, ma taille, mes fesses, et je me suis figée. Et ces deux hommes se souriaient et continuaient leur conversation." Un incident qu'elle raconte dans un comité de soutien à Kamala Harris composé de victimes d'agressions sexuelles. L'entourage de Donald Trump dénonce une manœuvre politique.

