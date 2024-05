Portugal : pourquoi les cigognes migrent de moins en moins vers l'Afrique

De nombreuses cigognes sont présentes au sud du Portugal. Néanmoins, elles migrent de moins en moins vers l'Afrique. Quelles sont les raisons ?

Elles apprécient particulièrement les pylônes électriques à haute tension. C'est sur ces structures que les cigognes aiment se reproduire et construire leur nid. On en trouve de plus en plus au sud du Portugal au printemps en provenance du nord de l'Europe. Une prolifération qui commence à inquiéter les techniciens en charge de la sécurité du réseau. "Nous avons dénombré 4 500 nids de cigognes sur les pylônes", expose Francisco Parada, responsable de la sécurité électrique.

Les cigognes surveillées de près

Au Portugal, les cigognes sont surveillées de près par les scientifiques. Leurs observations ont confirmé un changement de comportement. Avant, cet oiseau migrait l'hiver vers l'Afrique, plus exactement au Sénégal, distant de 2 500 kilomètres. Aujourd'hui, elles font de moins en moins ce long voyage car elles ont trouvé un climat sec et chaud dans le sud de l'Europe. Le réchauffement climatique est la raison pour laquelle l'espèce migre de moins en moins.