Politique : enquête sur la gestion de fonds publics du RN

Le parquet de Paris a requis un procès contre le Rassemblement National sur la gestion de fonds publics. 27 personnes sont suspectées d'utiliser l'argent de l'Union européenne pour rémunérer des assistants travaillant pour le parti.

L'enquête démarre en mars 2015. Le Parlement européen saisit l'organe anti-fraude de l'Union européenne et vise les eurodéputés du Front National (actuel RN). Selon le parquet de Paris, une douzaine de personnes déclarées comme assistants parlementaires auraient directement collaboré pour le parti d'extrême droite. Cela constituerait un détournement des 21 000 euros mensuels alloués à chacun.



11 députés concernés

Les faits concernent 11 députés, dont Julien Odoul, député et porte-parole du Rassemblement National, Louis Alliot, Bruno Gollnisch, Nicolas Bay ou encore Wallerand de Saint-Just. En 2017, Marine Le Pen est mise en examen pour abus de confiance et complicité. Les faits ont été requalifiés de détournement de fonds publics. Les assistants parlementaires et quatre collaborateurs du FN pourraient aussi être jugés. 10 ans de prison et plusieurs millions d'euros d'amende pourraient être requis contre plusieurs membres.