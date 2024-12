Nouveau gouvernement : Emmanuel Macron sous pression pour trouver un Premier ministre

Alors que le gouvernement Barnier a été censuré, Emmanuel Macron va continuer ses consultations, lundi 9 décembre, en recevant Liot, le Parti communiste et Les Écologistes.

Alors que le gouvernement Barnier a été censuré, Emmanuel Macron va continuer ses consultations, lundi 9 décembre, en recevant Liot, le Parti communiste et Les Écologistes.

Fin de la parenthèse enchantée pour Emmanuel Macron. Après un week-end de célébrations, le Président reprend ses consultations lundi 9 décembre à 9h. Républicains et Socialistes déjà reçus vendredi, c'est au tour du groupe Liot, du Parti communiste, et des Écologistes d'être consultés à tour de rôle à l'Élysée. Contrairement à l'été dernier, le Nouveau Front populaire ne fait plus bloc.

Jean-Luc Mélenchon attaque le PS

La France insoumise a refusé l'invitation présidentielle et tire à boulets rouges sur le PS. Dans La Repubblica et El Pais, Jean-Luc Mélenchon déclare : "Nous avons été mis devant le fait accompli. C'est une méthode extrêmement brutale, personnelle. Faure marche au bluff (...) Son parti a fait 1,67 % à l'élection présidentielle. Mais, il veut être Premier ministre pour la gauche. Le Nouveau Front populaire continuera sans eux." Alors, qui pour succéder à Michel Barnier ? Et avec quelle majorité ?

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus