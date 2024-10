Notre-Dame de Paris : vers une entrée payante ?

Rachida Dati a proposé de faire payer l'entrée à Notre-Dame de Paris pour financer l'entretien des 40 000 églises du pays.

L’entrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pourrait devenir payante et coûter 5 euros. C’est une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. L’idée divise touristes et fidèles. Avant l’incendie, près de 15 millions de touristes visitaient l’édifice. Les faire payer 5 euros rapporterait 75 millions d’euros par an, la solution selon la ministre pour sauver toutes les églises de France qui se dégradent.

Stéphane Bern défend l'idée

L’idée est également défendue par Stéphane Bern, chargé d’une mission pour la sauvegarde du patrimoine. "Celui qui veut prier (...) y entre gratuitement, et celui qui veut faire des photos, visiter, il prend une autre entrée et il paye", estime-t-il. Si Notre-Dame appartient à l’État, c’est le diocèse de Paris qui la gère. Celui-ci rappelle la loi de 1905, qui garantit l’accès au culte gratuit, et s’oppose à faire payer l’entrée. À l’étranger, l’entrée de la plupart des églises est payante.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.