Mort d'Alain Delon : une star internationale

S'il était un monument en France, les films d'Alain Delon ont dépassé les frontières. En Chine, au Japon ou en Italie, l'acteur a marqué les esprits tout autour du monde, sauf aux États-Unis.

Star du cinéma en Europe, dans le monde, et plus encore au Japon. Dans les années 1980, certains déplacements publics d'Alain Delon virent franchement à l'émeute. Les femmes se pâment devant l'homme idéal. La presse encense l'acteur. Une idylle qui débute dès les années 60. Tous ses films sortent au Japon. "Le Japonais s'était identifié à moi, et s'il avait eu la chance d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon", avait ainsi expliqué l'acteur. Cette aura, Alain Delon businessman l'a faite fructifier. En Asie, il vend sous son nom de l'alcool, des cigarettes, des montres et mêmes des kimonos.

Symbole d'ouverture vers l'Occident en Chine

À l'aise partout, même sur un vélo, place Tian'anmen. En 1987, deux ans avant la répression des manifestations étudiantes, sa venue à Pékin ne passe pas inaperçue : "Delon, c'est quelqu'un de merveilleux, c'est un grand homme", décrit ainsi un Pékinois. À l'invitation des autorités chinoises, en quête d'une ouverture sur le monde, Alain Delon chante devant 20 000 fans. "Je suis le premier symbole de cette ouverture. Je suis ce soir le symbole de cet Occident, c'est comme ça que je l'ai senti", a indiqué l'acteur