Mobilisation des agriculteurs : une manifestation franco-allemande contre le Mercosur à Strasbourg

Tout un symbole sur le pont de l’Europe à Strasbourg lundi 18 novembre : des tracteurs français venaient à la rencontre de tracteurs allemands. Un trait d’union qui avait pour objectif d’exprimer la colère contre l’accord du Mercosur, en pleine négociation au sommet du G20.

"En ce moment il y a beaucoup de travail" et pourtant les agriculteurs français, à l’image de Mattéo Gast, agriculteur à Huttenheim (Bas-Rhin), viennent au soutien de leurs voisins allemands. "Nous avons d’autres choses à faire que manifester. Nous ne devons pas lâcher le morceau maintenant." affirme-t-il sur le pont de l’Europe lundi 18 novembre. Avec lui, 300 agriculteurs sont venus manifester pour provoquer une prise de conscience des gouvernements européens, dont nombreux sont en faveur du traité de libre échange.

Mercosur : un traité voulu par de nombreux pays européens

Depuis plus de 25 ans le traité du Mercosur est débattu entre l’Union européenne et cinq pays d’Amérique du Sud avec pour objectif de faciliter les importations et les exportations entre les deux continents grâce à des droits de douane plus réduits. Si la France s’oppose à ce traité, la réponse des autres gouvernements européens est plus nuancée. "L’Europe a envie d’exporter des voitures, des produits chimiques, pharmaceutiques, même des services à destination de ce marché" présente Olivier Mevel, maître de conférences. Des échanges commerciaux dont l’Italie, l’Espagne ou l’Allemagne ne voudraient pas se passer.

