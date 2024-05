Manifestations du 1er-Mai : le soutien à Gaza présent dans les rassemblements

Les revendications lors des manifestations du 1er-Mai étaient nombreuses : pouvoir d'achat, salaires mais aussi soutien à Gaza.

On les a vus dans bon nombre de cortèges du 1er-Mai à Lyon (Rhône), Bordeaux (Gironde) et à Nice (Alpes-Maritimes). Des drapeaux palestiniens flottaient en soutien à la population gazaouie. La cause est portée par les Jeunes Communistes. Des drapeaux sont visibles quand des militants empêchent Raphaël Glucksmann de rejoindre le cortège à Saint-Étienne (Loire). Un syndicat étudiant à Nancy (Meurthe-et-Moselle) est également mobilisé.

Le partage des luttes bien accueilli dans la capitale

À Paris, le partage des luttes entre cause palestinienne et revendications sociales est bien accueilli par les manifestants dans la capitale. "Cela ne me gêne pas que les manifestants de la cause palestinienne soient dans le cortège. C'est fou que l'Europe et l'ONU n'arrivent pas à intervenir au sujet de la Palestine", confie une manifestante. À quelques semaines des élections européennes, la situation à Gaza s'impose de plus en plus comme l'un des thèmes de la campagne.