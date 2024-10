Jeux vidéo : il n'y a pas d'âge pour s'y mettre

Alors que la Paris Games Week a ouvert ses portes, un tournoi de jeux vidéo pour les seniors a été mis en place pour lutter contre la fracture numérique et créer du lien intergénérationnel.

C'est un combat de générations : Sarah et Tadeucz, 90 et 89 ans, et Doria et Simone, 70 et 66 ans. Souples sur les appuis, ils enquillent les lancers devant un public motivé à la Paris Games Week. Chaque senior a son jeune coach. L'important est le lien qui se tisse entre les générations. "J'ai perdu ma femme il y a un an. Je revis un peu, je vois des jeunes et des personnes de mon âge, c'est vraiment sympa", explique Tadeucz.

"Ça nous a créé du lien"

Le jeu vidéo doit emmener les seniors vers les autres technologies actuelles. Au bout du suspense, Doria et Simone l'emportent. Modestes, la victoire est ailleurs : "Ça nous a créé du lien, ça nous a ouvert les portes à quelque chose. C'est incroyable", se réjouit Simone.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.