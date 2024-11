Inondations meurtrières à Paiporta : les commerces et les écoles encore majoritairement fermés

Il y a tout juste un mois, des pluies diluviennes s’abattaient sur les rues de Paiporta dans la région de Valence, en Espagne. Cette ville est la plus endeuillée des communes meurtries par la tempête Dana. Un mois plus tard, comment vivent ses habitants ?

À Paiporta (Espagne), jeudi 28 novembre, un cimetière de voitures est le stigmate le plus visible des inondations meurtrières qui ont ravagé la ville(Nouvelle fenêtre) un mois plus tôt. Le 29 octobre, 45 personnes ont perdu la vie. Il s'agit du bilan le plus lourd de la région. Quatre personnes sont toujours disparues. Une famille, relogée chez des proches à Valence (Espagne), revient chaque jour voir sa maison. L'humidité s'est infiltrée dans les murs. Elle provient du sous-sol qui avait été inondé dans plus de trois mètres d'eau.

Des distributions alimentaires

La ville de Paiporta est meurtrie, fracturée. Pour les milliers de riverains encore sur place, le quotidien est rythmé par les distributions alimentaires. Les habitants sont privés d'eau potable, de leurs commerces, de sept des huit écoles. Mardi 26 novembre, un supermarché est le premier à rouvrir ses portes. Des produits frais sont à nouveau accessibles et les clients retrouvent un semblant de normalité.

