Impôts : vers une taxation des plus riches ?

Article rédigé par franceinfo

Un impôt pour les ultras-riches fait son chemin et pourrait rapporter plus de 200 milliards d'euros par an, selon une étude commandée par le groupe écologiste au Parlement européen qui remet le sujet sur la table.

Faut-il taxer les riches ? C'est une question qui revient régulièrement sur la table. Le groupe des Verts au Parlement européen relance cette idée de taxer les 0,5% des plus riches en Europe, qui concentrent plus de 20% de la richesse à eux seuls. Les taxer permettrait de récupérer 213 milliards d'euros selon le rapport de l'ONG Tax Justice Network. Cet impôt porterait sur l'ensemble des actifs immobiliers, dépôts bancaires et œuvres d'art. L'Espagne a lancé un impôt sur la fortune temporaire L'Espagne a pris les devants en lançant un impôt sur la fortune temporaire. Celui-ci durera deux ans et devrait rapporter trois milliards d'euros. Selon le même rapport, la France recevrait 46 milliards de recettes fiscales avec la mise en place de cet impôt. Cette idée fait aussi son chemin aux États-Unis, où la proposition de Joe Biden d'instaurer un impôt milliardaire est populaire aux yeux de l'opinion.