Immigration : le pape François investi sur la question migratoire

Durée de la vidéo : 2 min

Le pape François est un homme engagé sur la question migratoire. Dès 2013, il s'est rendu sur l'île de Lampedusa (Italie), avant de sillonner le monde et la mer Méditerranée durant dix ans afin de faire passer de multiples messages à ce sujet.

L'île de Lampedusa (Italie) avait été le premier voyage pontifical du pape François en juillet 2013. Il voulait être au plus près des migrants pour dénoncer leur sort. L'homme d'Église avait par ailleurs jeté une couronne de fleurs à la mer. Il appelait déjà à davantage de solidarité à leur sujet.



Dénoncer les injustices



Dénoncer les injustices est l'une des missions du pape François. Il décide de rompre certains rituels pour sa première semaine sainte. De plus, il sillonne la planète depuis dix ans, en rendant dans un premier temps visite aux pays pauvres. Il n'hésite pas non plus à critiquer la décision de Donald Trump de construire un mur entre la frontière des États-Unis et du Mexique. En 2019, il a inauguré une statue de bronze au Vatican, représentant ceux qui ont emprunté le chemin de l'exil.