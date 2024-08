Guerre entre le Hamas et Israël : les corps de six otages israéliens ont été retrouvés

Antony Blinken, chef de la démocratie américaine tente d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où les corps de six otages auraient été récupérés, mardi 20 août, selon l'armée israélienne.

Les corps des six otages ont été ramenés de Gaza à leur famille. L'armée israélienne affirme avoir mené des opérations terrestres en coopération avec le renseignement intérieur pour retrouver le corps des défunts dans un tunnel creusé par le Hamas près de Khan Younès. Les familles d'otages font part de leur soulagement et indiquent pouvoir désormais tourner la page, même si les objectifs restent intacts. "Nous nous efforçons d'obtenir le retour des otages dans des conditions qui permettront de libérer le plus grand nombre possible d'entre eux", a ajouté Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien.

Israël a accepté le compromis de cessez-le-feu



Lundi 19 août, le gouvernement israélien a accepté le compromis de cessez-le-feu à Gaza après la visite d'Antony Blinken au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président égyptien, le maréchal Abdel Fattah Al Sissi, avant de mettre le cap sur Doha (Qatar), où se tiennent les prochaines négociations entre médiateurs égyptiens, qataris et américains.