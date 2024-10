Guerre au Proche-Orient : le monde affiche son soutien au Liban

Une conférence internationale était organisée à Paris pour venir en aide au Liban. Plus d'un milliard de dollars ont été récoltés, dont 100 millions donnés par la France.

C'est la brume matinale désormais quotidienne à Beyrouth, celle formée par les débris encore fumants, la poussière des immeubles éventrés. Les résultats d'une nouvelle nuit à veiller à la lueur des bombes. La nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre a été l'une des pires, avec des salves israéliennes sur la banlieue sud, fief du Hezbollah. Dix-sept frappes ont été comptées en quelques heures.

Plus d'un milliard de dollars récoltés

Ce jeudi, la France a réuni des chefs d'États et de gouvernements à Paris, pour appeler à une résolution du conflit. "Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes et plus de frappes ne permettront ni d'en finir avec le terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous", a déclaré Emmanuel Macron. Cette conférence a permis de récolter plus d'un milliard de dollars.

