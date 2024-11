Guerre au Proche-Orient : la situation humanitaire catastrophique à Gaza

Israël poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza. Alors que l'enclave est menacée de famine, selon l'ONU, les hôpitaux sont au bord du gouffre.

L'armée pilonne la bande de Gaza depuis plus de 400 jours. De nouvelles maisons ont été touchées dans le quartier de Zeitoun (Gaza), samedi 23 novembre. Les secours fouillent les décombres avec les moyens du bord. Les frappes ont fait sept morts, dont trois enfants, selon la défense civile de Gaza, tenue par le Hamas, et une dizaine de blessés. "Pourquoi ? Qu'ont fait ces gens ? Ils dormaient chez eux", s'interroge un homme.

Un champ de ruines

De jour, Gaza est un champ de ruines. Rien ni personne n'est à l'abri, pas même les enfants, de la guerre israélienne contre le Hamas. "On s’est réfugiés dans une école. On vient du Nord. On a tout perdu : notre maison, notre travail", déplore une femme. Beaucoup n'ont pas à manger et patientent des heures pour un morceau de pain, comme à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Les Nations Unies, quant à elles, qualifient la situation à Gaza de "cauchemar absolu".

