Eurozapping : une nouvelle grève des cheminots touche l'Allemagne

L'Allemagne est touchée par une nouvelle grève des cheminots. À peine une semaine après une grève de six jours, les cheminots allemands vont reprendre leur mouvement de protestation dès la matinée du mercredi 24 janvier pour six jours de plus. La compagnie Deutsche Bahn voit rouge. "Le syndicat GDL se lance dans un conflit qui va faire souffrir le pays et préfère durcir le mouvement", tance Richard Lutz, PDG de la Deutsche Bahn. Ils exigent une baisse du temps de travail et des hausses de salaire.



Service minimum pour la justice croate

Des prétoires vides et des dossiers en souffrance. Le personnel judiciaire croate s'est mis en hibernation. Interdits de grève, ils ne traitent que les affaires urgentes. C'est leur façon de protester auprès d'un gouvernement qui, après un premier mouvement de grogne, a signé des accords salariaux mais ne les appliquent pas. La justice croate réclame une grille de salaires inscrite dans la loi et une meilleure séparation des pouvoirs.



Les enseignants estoniens entament une grève illimitée. Ils réclament un meilleur salaire, de l'ordre de 1 950 euros bruts par mois. Néanmoins, le gouvernement n'envisage pas d'augmenter les impôts.