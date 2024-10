Eurozapping : un site d'armement visé par un attentat en Turquie

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 23 octobre.

Un attentat a visé un site d'armement dans la banlieue d'Ankara (Turquie), mercredi 23 octobre dans l'après-midi. Une explosion et des tirs ont fait au moins cinq morts et 22 blessés. L'attentat a eu lieu devant le siège de l'industrie aérospatiale du pays. "On a touché au fleuron de notre industrie de défense nationale. Deux terroristes - un homme et une femme - ont été neutralisés", a déclaré le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

L'Union européenne condamne l'attaque

Depuis le sommet des Brics en Russie, le président Recep Tayyip Erdogan a réagi : "Nous condamnons cette attaque terroriste haineuse." Selon certains ministres, le parti kurde du PKK serait à l'origine de l'attentat. L'Union européenne a également condamné cette attaque.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus