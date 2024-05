Eurozapping : le Danemark renforce sa conscription

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 1er mai.

Ils avaient signé pour quatre mois. Désormais, ils devront rester cinq mois de plus. La durée de la conscription au Danemark vient d'être plus que doublée. Le nombre de conscrits va également augmenter. Il va passer de 4 500 à 7 500. L'accord a été signé mercredi 1er mai. Cela concerne aussi les femmes.

En Russie, une exposition avec des chars récupérés en Ukraine

Un char Abrams américain, un Leopard 2 allemand, des blindés britanniques : 32 engins sont exposés sur une place de Moscou (Russie). "C'est impressionnant de voir que de nombreux pays aident l'Ukraine", reconnaît une visiteuse. Cette propagande a fait l'ouverture des journaux, avec des directs pour vanter les prises de guerre russes en Ukraine.

Le forfait à 49 euros célèbre ses 1 an en Allemagne. Plus de 11 millions de passagers ont été séduits et ce forfait mensuel permet l'utilisation de tous les transports régionaux. Toutefois, son coût est élevé et ne résout pas le problème de ceux qui vivent dans des régions reculées.