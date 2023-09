Eurozapping : l'intelligence artificielle détournée en Espagne

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 18 septembre.

Un tremblement de terre de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter a touché l'Italie et plus exactement le nord de Florence. "On est sortis en pyjama tellement on avait peur", rapporte une habitante. Le séisme a provoqué de nombreuses fissures, tandis que des écoles ont été fermées. Le résident d'une maison de retraite n'a pas survécu.



L'intelligence artificielle détournée en Espagne





En Allemagne, la cinquième campagne de vaccination contre le Covid-19 a été inaugurée par le ministre de la Santé. "L'infection au Covid n'est pas un rhume. La maladie peut être grave chez les personnes de plus de 60 ans et provoquer des séquelles permanentes comme le Covid long", confie Karl Lauterbach, ministre de la Santé. Les malades sont incités à porter le masque en cas de contamination.



L'intelligence artificielle a été détournée en Espagne. Des enfants ont été dénudés par ce système. "Ma fille est effondrée. Elle avait déjà une faible estime d'elle-même", témoigne une mère de famille. De nombreux parents ont déposé plainte.