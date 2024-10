Eurozapping : des libérations pour désengorger les prisons en Grande-Bretagne

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 22 octobre.

La solution britannique pour lutter contre la surpopulation carcérale. Plus d'un millier de prisonniers ont pu quitter leur cellule, malgré le fait qu'ils n'ont effectué que 40 % de leur peine. La condition : n'avoir commis ni crime de sang, ni violence ou terrorisme.

Plus de 87 000 personnes incarcérées

"C'est un beau jour, on peut rentrer chez nous, on est content", explique l'un d'eux. Un pis-aller pour lutter contre la hausse constante de la population carcérale, en attendant la construction de nouvelles prisons et la mise en place d'alternatives. En Grande-Bretagne, plus de 87 000 personnes sont incarcérées.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus