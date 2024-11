En Ukraine, déluge de feu sur le réseau électrique

L’Ukraine a été victime d’une nouvelle attaque russe massive avec en ligne de mire les infrastructures énergétiques. Un million de personnes se sont alors retrouvées sans électricité.

"Je voulais me lever mais quelque chose était sur moi et je n’arrivais pas à me dégager" pleure Svitlana, habitante d’Odessa (Ukraine) couverte de plâtre pendant la nuit lorsque son plafond est tombé sur elle et son mari. Dans tout le pays, des frappes de missiles russes ont détruit des infrastructures énergétiques et ont causé la frayeur de nombreux Ukrainiens.

L’hiver le plus rude depuis le début de la guerre

Par mesure de sécurité, les autorités ukrainiennes ont coupé l’électricité aux endroits risqués, plongeant un million d’habitants dans le désarroi. Les commerçants ont dû travailler dans le noir. Plus de lumière mais également plus de chauffage alors que la température frôle zéro degré. Plus tôt ce mois-ci, les Nations Unies avaient prévenu : cet hiver pourrait être le plus rude depuis le début de la guerre.

