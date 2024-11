Démission d’Emmanuel Macron : ses adversaires politiques font pression

Qu’ils siègent à l’Assemblée nationale ou non, plusieurs politiques de tout bord pensent que la démission du président de la République est la seule solution pour « sortir du chaos ».

À quelques jours d’un possible 49.3 de Michel Barnier sur le projet de loi de finances, les Parlementaires font pression sur le gouvernement et songent déjà au coup d’après. L’ancien président François Hollande votera la censure sur le budget mais rejette l’idée d’une démission du chef de l’Etat : "je ne suis pas favorable à une élection présidentielle anticipée" a-t-il fait entendre au micro de France Inter jeudi 28 novembre. À l’inverse, au centre, le député LIOT Charles de Courson ne voit pas d’autre solution qu’une démission d’Emmanuel Macron.

"Emmanuel Macron ne s’est pas rendu compte qu’il ne peut pas tenir jusqu’en 2027"

À droite du paysage politique, l’avis est partagé par Jean-François Copé. « Il n’y a qu’Emmanuel Macron qui ne s’est pas rendu compte qu’il ne peut pas tenir jusqu’en 2027 » a assuré le maire LR de Meaux. À l’extrême droite de l’hémicycle, le Rassemblement national ne cache plus son penchant pour une élection présidentielle anticipée. Et de préférence le plus vite possible avant une éventuelle condamnation à l’inéligibilité de Marine Le Pen le 31 mars prochain.

