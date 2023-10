Crise migratoire : l'Europe centrale durcit ses contrôles

Durée de la vidéo : 1 min

La Tchéquie et la Pologne ont réintroduit les contrôles aux frontières pour faire face à la crise migratoire. La Slovaquie emboîte aussi le pas. Quelles sont les raisons de ces mesures ?

La police est présente à la frontière austro-slovaque. Des contrôles y sont réalisés pour repousser les migrants et réduire l'immigration clandestine. "Plusieurs dizaines de gens ont tenté de traverser ces derniers jours et c'est pour cela qu'il est important de contrôler nos frontières", analyse Johann Baumschlaguer, porte-parole de la police autrichienne.

D'autres pays d'Europe centrale ont pris une décision similaire

A l'instar de l'Autriche, la Tchéquie et la Pologne ont aussi opté pour cette mesure. "Nous avons repéré un groupe de 19 migrants, composés de 16 hommes et 3 enfants. Ils étaient dans un van avec une plaque polonaise. Le chauffeur et le passeur se sont enfuis dans la forêt et sont recherchés", explique Tomas Kuzel, policier tchèque. 39 000 migrants ont tenté de franchir illégalement les frontières slovaques entre janvier et octobre 2023. La Slovaquie a introduit des contrôles à sa frontière jusqu'au 14 octobre.