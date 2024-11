Consommation : le café au prix corsé, son cours doublé en un an

Le prix du café augmente : le cours de l’arabica est au plus haut depuis 50 ans à cause des mauvaises récoltes et des sécheresses récurrentes.

Un torréfacteur de café connaît, jeudi 28 novembre, une situation de crise inédite pour s'approvisionner en grains. En 2024, les grains de café atteignent un prix record depuis cinquante ans, de trois euros de plus par kg. "On fait 700 tonnes de café par an. Imaginez, on prend un euro, c'est 700 000 de plus (…) Pour une entreprise comme la nôtre, une PME, ce n'est pas viable", explique Cécile Chapuis, PDG des cafés Chapuis.

Des récoltes catastrophiques au Vietnam et au Brésil

Le cours du café a plus que doublé en un an, passant de 154 à 328 dollars la livre. Dans les bistrots, le prix se répercute au comptoir. "Ça devient assez compliqué d'avoir un café en dessous de 2 euros", constate un client. Dans les supermarchés, le café a augmenté de 32,4% en trois ans. Malongo, l'un des plus gros vendeurs en France, prévient que le paquet risque encore d'augmenter de 40 centimes. Le Vietnam et le Brésil, qui représentent 48% de la production mondiale, ont tous deux connu une récolte catastrophique.

