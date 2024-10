Conquête spatiale : l'exploit de SpaceX

Pour la première fois, SpaceX a réussi à rattraper en vol une partie de sa méga-fusée, ce qui permettrait à terme de faire des économies sur ses prochains voyages.

Le retour sur terre le plus spectaculaire de l'Histoire. 250 tonnes de métal projetées vers le sol à 1 200 km/h, réceptionnées presque en douceur par des bras métalliques. Pour la première fois de la conquête spatiale, un lanceur de fusée est récupéré sur son pas de tir. Une prouesse technologique signée SpaceX, à la hauteur des objectifs démesurés d'Elon Musk.

Objectif : coloniser la Lune et Mars

Avec cette prouesse, le milliardaire se rapproche de son rêve, coloniser la Lune et Mars. Un objectif de plus en plus réaliste grâce à ses ces vaisseaux réutilisables. Un savoir-faire inégalé. L'entreprise connaît aussi l'échec, comme en 2023, mais en lançant des fusées, elle devance la Chine, l'Europe, et même ses concurrents américains, avec moins de budget.

