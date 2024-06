Colère des agriculteurs : de nouvelles mobilisations en France et en Espagne

L. Bazizin, V. Gaglione, C. Chabaud, C. Albo-Reichter, A. Poisson, C. Romain, S. Lacombe

Des agriculteurs sont de nouveau mobilisés et ont bloqué huit points de passage entre la France et l'Espagne, lundi 3 juin, et ils mènent des actions ensemble.

Une autoroute complètement occupée par les tracteurs sur l'A9, reliant Perpignan (Pyrénées-Orientales) à Figueras. Agriculteurs espagnols et français se retrouvent de part et d'autre de la frontière avec beaucoup de détermination. "C'est un blocage de 24 heures. On dort là, on mange là", a fait savoir Vanessa Rodriguez, une productrice espagnole d'huile d'olive. Les agriculteurs des deux pays les plus producteurs d'Europe veulent peser sur les élections de dimanche, et dénoncent des importations qu'ils estiment déloyales.

Jérôme Bayle de nouveau sur les barrages



Plus loin, en Haute-Garonne, celui qui avait mené la fronde des agriculteurs en janvier dernier est de retour sur les barrages. Il réclame une énergie moins coûteuse, car le litre de gazole non-routier est 40 centimes plus cher qu'en Espagne. "Dites- vous que quand on allume nos tracteurs, on travaille 10 euros de plus que les Espagnols, alors que les Espagnols travaillent plus chers que certains pays européens", a affirmé Jérôme Bayle.