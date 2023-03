Climat : les chercheurs du Giec vont publier une synthèse de leurs travaux menés depuis 2015

Huit ans de recherches compilés en une synthèse. Le groupe d'experts du climat doit dévoiler un nouveau rapport, lundi. Il met en cause l’humain et essaie de réfléchir à l’adaptabilité face à l’augmentation des températures.

Notre planète n'a jamais été aussi chaude depuis 125 000 ans. Entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui, elle s'est réchauffée de 1,1°C et la barre des 1,5°C devrait être atteinte d'ici à une quinzaine d'années. Les experts du Giec soulignent que le seul responsable est l'être humain. Ils publient la synthèse de huit ans de recherche scientifique, lundi 20 mars. Les experts estiment qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains vivent dans un environnement très vulnérable, c'est-à-dire où les canicules et les sécheresses exceptionnelles sont devenues récurrentes.

Des zones qui deviendraient inhabitables

"Il y a quelque chose qu'on met de plus en plus en avant, ce sont les zones qui deviendraient inhabitables, parce que les conditions de température et d'humidité sont telles qu'il ne peut plus y avoir d'activité physique de façon normale", souligne Jean Jouzel, paléoclimatologue.

Autre notion clé de ce rapport : l'adaptabilité de l'être humain face à la nouvelle donne climatique. Elle doit aller de pair avec l'atténuation du réchauffement si l'homme veut continuer à vivre correctement.