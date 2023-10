Attaque du Hamas contre Israël : un bilan qui ne cesse de s'alourdir alors que les affrontements se poursuivent

Durée de la vidéo : 2 min

Franceinfo

Article rédigé par franceinfo - M. Miktar France Télévisions

Le conflit entre Israël et le Hamas dure depuis 36 heures et a déjà fait plus de 1 000 victimes, dimanche 8 octobre. Si le Premier ministre israélien a annoncé que "la guerre sera longue et difficile", cette riposte s'avère complexe pour l'État hébreu, avec de nombreux otages détenus dans le camp adverse.

La riposte d'Israël contre Gaza ne faiblit pas, dimanche 8 octobre. Mais malgré les offensives israéliennes, le Hamas continue de lancer des tirs de roquettes. Selon son porte-parole, des combattants se sont infiltrés en territoire adverse un peu plus tôt dans la journée. "Les brigades ont réussi, au cours de la nuit et à l'aube, à remplacer certaines forces sur le champ de bataille", dévoile Abou Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas.

Un bilan humain lourd Une extrême tension entoure les deux ennemis. Des bâtiments ont été éventrés, comme c'est le cas à Sdérot (Israël). Quant aux habitants de Gaza, ils se sont réveillés sous les bombes. Les victimes se comptent par dizaines. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Plus de 600 personnes ont perdu la vie côté israélien, tandis que 2 000 blessés sont à dénombrer. Côté palestinien, les autorités dévoilent que 417 citoyens sont morts et que 2 300 personnes sont blessées.