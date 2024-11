Assemblée nationale : le blues des députés macronistes

Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, a fait une annonce au 20H, qui a ensuite été reprise par le gouvernement. De quoi agacer les députés macronistes.

C’est la mesure qui fracture encore un peu plus la fragile coalition au pouvoir. Ce n’est pas un ministre mais le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, qui a annoncé la revalorisation des retraites l’an prochain. De quoi exaspérer ses partenaires macronistes. "C’est une belle annonce de communication", a dénoncé Olivia Grégoire. C’est le symptôme d’un socle commun en plein doute.

"Il y aune forme d'errance"

Hors caméra, certains dans le camp présidentiel brandissent désormais une menace. Des fidèles du président pourraient alors quitter le gouvernement. Une amertume des macronistes qui s’aggrave de semaine en semaine. Craignant une nouvelle dissolution l’été prochain, ils sont de plus en plus démobilisés. "On n’est plus qu’une trentaine à notre réunion de groupe hebdomadaire, ministres compris ! Il y a une forme d’errance", a affirmé une députée du camp présidentiel.

