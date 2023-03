Armée américaine : des entraînements en Alaska pour préparer une guerre du froid

La situation dans le pôle Nord pourrait se tendre avec la présence de plusieurs puissances comme l’OTAN, la Chine ou encore la Russie. Pour s’entraîner à intervenir dans des conditions extrêmes, l’armée américaine s’entraîne en Alaska par - 30 °C.

La guerre du futur se jouera bientôt ici, dans ce décor spectaculaire, l’Alaska. Des soldats américains, venus de tout le pays, vont devoir affronter pendant deux semaines d’entraînement dans cet environnement hostile, - 31 °C et un blizzard glacial. Ce matin-là, un groupe d’officiers a une mission : s’orienter dans la montagne pendant plusieurs heures avec pour seule aide une boussole et une règle. Si les soldats savent se repérer sur les terrains dangereux, ils n’ont jamais expérimenté le grand froid, et l’épreuve semble plus difficile que prévu. "On ne peut même pas regarder les montagnes pour savoir où on est. Tout est blanc, donc on ne sait jamais précisément où on se trouve, sur quelle route, ou depuis combien de temps on marche", dit l’un d’entre eux.

L’Alaska, une priorité de l’armée américaine

Car l’Alaska, aux portes du pôle Nord, et en face de la Russie, est devenu depuis deux ans l’une des priorités de l’armée américaine. Nom de code de l’opération : reconquête de l’Arctique. Après 20 années passées à combattre au Moyen-Orient, l’armée veut désormais former ses soldats aux conditions du grand Nord. Et cela commence par apprendre à skier. Pour les trois quarts des officiers, c’est la première fois qu’ils montent sur des skis. Au bout de quelques heures d’entraînement, les soldats commencent à maîtriser la technique, indispensable pour évoluer rapidement face à un ennemi. Une fois rentrés dans leur base, tous devront être capables de transmettre ce qu’ils ont appris en Alaska à leur unité.