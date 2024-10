Affaire Lina : l'enquête se poursuit

Après la découverte du corps de Lina, mercredi 16 octobre, les fouilles se poursuivent près de Nevers pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de la jeune fille.

Jeudi 17 octobre, au lendemain de la découverte du corps de Lina, l'enquête n'est pas terminée. 25 gendarmes vont devoir maintenant éclaircir les zones d'ombre qui entourent la mort de la jeune fille. Elle a été retrouvée dans un petit ruisseau, le corps partiellement immergé au milieu d'une zone boisée de la commune Sermoise-sur-Loire (Nièvre), à plus de 400 km de chez elle. L'autopsie et les expertises médico-légales devraient permettre de déterminer les causes exactes de sa mort, et définir à quel moment elle a été tuée et depuis quand son corps gisait dans ce ruisseau.

Le principal suspect s'est suicidé

Le seul suspect identifié, Samuel Gonin, s'est suicidé en juillet dernier. C'est dans le coffre de sa voiture, sur des cordelettes, et sur le siège arrière que l'ADN de Lina avait été retrouvé. Est-il le seul responsable de l'enlèvement et du meurtre de l'adolescente ? C'est une des questions soulevées par les gendarmes. Dans un communiqué, la mère de Lina fait part de sa douleur immense. Treize mois après la disparition de sa fille, le temps est désormais au recueillement.

