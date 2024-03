Royaume-Uni : les nouvelles images de Kate Middleton suscitent encore la polémique

De nouvelles images de Kate Middleton, en compagnie de son époux le Prince William, ont été diffusées lundi 18 mars. La santé de la princesse de Galles alimente de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines.

Elle s’affiche à la une du journal le plus lu du pays : Kate Middleton, souriante, aux côtés de son mari le prince William. C’est la première fois que la princesse de Galles est vue dans la rue depuis qu’elle a disparu de la vie publique il y a deux mois et demi. Les images amateures montrent la princesse visiblement détendue, deux mois après son hospitalisation pour une opération à l’abdomen.

Une façon d’apaiser les rumeurs

Pour le couple royal, ces images constituent une façon de faire taire les rumeurs sur la santé de Kate et sur l’état de sa relation avec son mari. Les spéculations et théories du complot atteignaient, ces derniers jours, un niveau inédit sur Internet. Si les images rassurent certains Britanniques, d’autres n’en démordent pas sur les réseaux sociaux et s’étonnent, par exemple, de la maigreur de la princesse. Les services royaux espèrent maintenant que la presse et l’opinion laisseront Kate Middleton tranquille jusqu’à la fin de sa convalescence. Selon les médias britanniques, elle ne devrait pas reprendre ses fonctions publiques avant le 17 avril.