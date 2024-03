Royaume-Uni : des milliers de personne ont manifesté en soutien à Gaza dans les rues de Londres

Des milliers de personnes ont marché ce samedi 9 mars à Londres (Royaume-Uni) pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza.

Comme tous les samedis depuis cinq mois, plus de 200 000 manifestants se sont réunis ce samedi 9 mars à Londres, en soutien à Gaza. Le Royaume-Uni concentre la plus grande organisation des droits des Palestiniens en Europe. Les manifestants arborent des drapeaux palestiniens et des pancartes portant des messages de soutien à Gaza. Ils appellent à un cessez-le-feu et à une Palestine libre. Scotland Yard redoute une fois de plus d’être confronté à une vague d’antisémitisme. Ils craignent aussi des menaces sur les élus.

90 % de la population au bord de la famine

“Les Etats-Unis disent qu’ils vont construire un port pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza, parce qu’Israël n’autorise pas l’accès”, explique Ben Jamal, directeur de la Campagne de solidarité avec la Palestine. Selon les Nations Unies, plus de 90 % de la population de Gaza est actuellement au bord de la famine.