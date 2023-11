Guerre entre le Hamas et Israël : "On est en discussion avec la préfecture pour une très grande manifestation, samedi 4 novembre", indique Bertrand Heibronn, président de l’association France Palestine Solidarités

Durée de la vidéo : 4 min

La tenue d’un rassemblement pro-palestinien a été autorisée à Paris, jeudi 2 novembre. À la veille de cet événement, Bertrand Heibronn, président de l’association France Palestine Solidarités, assure que les manifestants sont "à la hauteur du défi".

Jeudi 2 novembre, un rassemble pro-palestinien se tiendra à Paris. "Ce n’est pas le premier rassemblement qui est autorisé. Il y en a eu un le 22 octobre qui s’est déroulé de manière remarquable. Même sur les rassemblements qui ont été interdits, il n’y a pas eu d’incidents notables. Je pense qu’il y a une gravité, un public très jeune, très féminin", rappelle Bertrand Heibronn, président de l’association France Palestine Solidarités. Selon lui, les manifestants ont l’envie "d’être à la hauteur du défi".

"La détresse" des Gazaouis

"On est en discussion avec la préfecture pour une très grande manifestation, samedi 4 novembre. Samedi, ça va être une journée nationale de manifestations. Nous sommes sur ‘les marches contre la guerre’ avec un message unitaire : ‘halte aux massacres à Gaza’, ‘nous volons un cessez-le-feu à Gaza’", indique le président de l’association qui affirme que ces sujets "ressemblent beaucoup d’organisation et beaucoup de monde", notamment des partis de gauche.

Interrogé sur la situation à Gaza, Bertrand Heibronn souligne "la détresse" des populations. D’après lui, "il n’y a plus d’énergie, donc il n’y a plus de pain et d’eau". Il indique qu’il n’y a aussi plus "de médicaments".