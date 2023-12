Guerre entre Israël et le Hamas : les bombardements s'intensifient à Gaza

Alors que la trêve est terminée depuis le 1er décembre, l'armée israélienne a repris les bombardements sur Gaza. Selon le Hamas, 240 morts sont à déplorer depuis hier. De son côté Israël annonce avoir frappé plus de 400 cibles.

Le sud de Gaza sous les bombes et tout un quartier parti en fumée à Khan Younès. Les palestiniens sont contraints de fuir à pied ou en voiture. "J’ai neuf ans et une femme. Nos maisons ont été visées et détruites par des armes incendiaires", indique un habitant. Avant la frappe, les habitants se sont regroupés sur un terrain en face de chez eux. Israël les a prévenus du bombardement par message, comme l’explique une femme dont la maison est en ruine : "Ils ont appelé notre voisin et lui ont dit 'vous et la famille Al Qedra êtes des cibles. Nous allons frapper vos maisons et vous devriez partir'".

Les hôpitaux en situation critique

Les blessés, sont transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younès. Dans cette guerre qui redémarre, le nombre de victimes monte en flèche. Plus de 240 et 650 blessés en seulement 24 heures selon le Hamas. Les hôpitaux sont pleins et les enfants si nombreux que le porte-parole de l’UNICEF lance un appel désespéré : "Cet hôpital ne peut accueillir plus d'enfants avec des blessures de guerre". L’armée israélienne affirme avoir frappé plus de 400 cibles à Gaza depuis la reprise des hostilités. Le Hamas annonce avoir tiré des barrages de roquette sur plusieurs villes d'Israël, dont Tel-Aviv, sans faire de victimes.