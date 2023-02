Séismes en Turquie et en Syrie : de rares miraculés sortis des décombres

Le décompte des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie s’élève à 11 700 morts, au soir de ce mercredi 8 février. Les 24 prochaines heures seront cruciales pour tenter de sauver les dernières victimes.

Mariam, une petite fille turque, est restée coincée avec son petit frère sous une pierre pendant deux jours. Ils font partie des enfants qui ont été sauvés des décombres avec des cris de joie. En Syrie, le petit Mohammed est lui aussi enseveli dans une prison de pierre pendant près de 48 heures. Les secours l’ont aidé à s’hydrater avec un bouchon, avant de parvenir à l’extraire.

Des secours qui tardent à arriver

Plus les heures avancent, plus ces miracles se raréfient. Dans beaucoup de villes turques, les habitants attendent toujours les secours. Les conditions climatiques difficiles entravent l’arrivée de ces derniers. Le président turc Erdogan, en visite pour la première fois dans la zone du séisme mercredi 8 février, a reconnu des lacunes des secours pendant les premières heures mais a assuré que la situation est désormais sous contrôle. En attendant, les familles enterrent leurs morts, et des milliers de corps doivent encore être retirés des décombres.