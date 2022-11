Océan : les coraux en pleine reproduction en Polynésie

En Polynésie, le mois de novembre est la période où certains coraux pondent. Toutefois, le réchauffement climatique pourrait avoir des effets sur leur reproduction.

C’est un spectacle particulier qui se déroule dans les fonds-marins de Polynésie. En effet, l’eau se trouble, cela signifie que les coraux sont en train de se reproduire. Ce phénomène n’arrive pas par hasard puisqu’il se déroule précisément cinq jours après la pleine lune entre 6 heures 15 et 45, d’octobre à avril. Pourtant, en 2022, la reproduction des coraux est moins importante. "Vu que la température de l’eau est encore vachement fraiche, (…) c’est intéressant de voir que ce mois-ci, ça a été une ponte plutôt faible", décrypte Vetea Liao, membre de l’association "Les enfants du lagon".

Les coraux en danger

Vetea Liao n’est pas le seul à s’intéresser aux coraux puisqu’il est accompagné de collégiens qui suivent une formation sur le sujet depuis un an. "D’année en année, ils sont de plus en plus en danger et les coraux, c’est une maison pour les poissons. Donc si les coraux sont en danger, les poissons sont aussi en danger", indique Yann Zumbiehl, un collégien. Après avoir observé ces coraux, des solutions pourraient être trouvées pour les protéger.