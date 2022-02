Maroc : les secours mobilisés depuis cinq jours pour extraire le petit Rayan du puits

Des encouragements et des prières. Les centaines de personnes venues par solidarité attendent fébrilement et applaudissent les sauveteurs du petit Rayan. Voilà près de cinq jours que le garçon est coincé à 32 mètres sous terre, après une chute accidentelle dans un puits asséché, au Maroc. Toute la nuit, les équipes de secouristes ont tenté de créer une cavité pour atteindre Rayan, car le puits est trop étroit pour descendre.

Éboulements permanents

Dès la mi-journée, la rumeur enfle. Certains médias marocains annoncent même que les sauveteurs ont retrouvé le petit garçon et que les équipes médicales n’ont plus qu’à l’extraire. Mais depuis, plus rien, les dernières informations officielles datent déjà du samedi 5 février au matin. À l’aide d’une corde, une caméra a été glissée le long du puits, et dès le mercredi 2 février, elle a permis de filmer le petit garçon blessé. Mais les éboulements permanents compliquent les opérations.