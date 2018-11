Italie : "le gouvernement français est vu comme un gouvernement pro migrants"

Après la diffusion du clip officiel pour les élections européennes, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a aussitôt vu rouge. "Il a réagi avec véhémence parce qu'il se sent montré du doigt", souligne le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Trévise en Italie. "Il dit que s'il est présenté ainsi en épouvantail c'est parce que le gouvernement français a peur de perdre les élections", précise-t-il.

Une posture qui réussit à Matteo Salvini

Matteo Salvini "joue aussi beaucoup la colère parce qu'il est flatté d'être placé au même rang qu'un chef d'État comme Viktor Orban ou comme Emmanuel Macron, alors qu'il n'est ici que le ministre de l'Intérieur", ajoute Alban Mikoczy. "Sa communication politique s'appuie aussi beaucoup de ce duel contre Emmanuel Macron, parce que c'est populaire en Italie. La France est actuellement mal vue et le gouvernement français est vu comme un gouvernement pro migrants qui, en plus, refile dès que c'est possible des migrants aux Italiens", rapporte le journaliste de France 3. "C'est une posture qui réussit à Matteo Salvini", conclut-il.

