Italie : le difficile travail des secours suite au glissement de terrain à Ischia

L'état d'urgence a été décrété sur l'île d'Ischia, en Italie, dimanche 27 novembre. Le glissement de terrain a fait sept morts, et cinq personnes sont toujours portées disparues.

À Casamicciola Terme (Ischia, Italie), les secours déploient toutes leurs forces, dimanche 27 novembre, pour retrouver les disparus. 140 pompiers sont à pied d'œuvre, aidés d'un chien renifleur et d'un hélicoptère. Des plongeurs sondent les fonds marins et repêchent des véhicules engloutis.

Plusieurs morts dont un nouveau-né

Plusieurs personnes ont été retrouvées mortes, dont un couple et un nouveau-né, ainsi qu'une femme de 31 ans, vendeuse. Son corps a été extrait sous plus d'un mètre de boue. "On a essayé de sauver le plus de personnes possible. Hélas, on n'a vu que mort et destruction autour de nous", confie Domenico Schiano, pêcheur. Dans les rues, tout est saccagé, et la boue s'est infiltrée partout. 150 à 200 personnes, qui résidaient dans la partie la plus touchée de l'île, ont dû être évacuées.