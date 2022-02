Inflation : pourquoi y a-t-il une accélération de la hausse des prix en France ?

L’inflation est due en grande partie à l’envolée des prix de l’énergie qui représente plus de 19% en un an. "Gaz, électricité et carburant connaissent une flambée de leur tarif. L’autre secteur où les prix progressent, c’est l’alimentaire et en particulier les produits frais avec +3,6% en un an. Enfin, pour ce qu’on appelle les services, c’est-à-dire les transports, les assurances, la santé et le loyer, la hausse est de 2%", indique la journaliste Anne Bourse sur le plateau du 19/20.

"Personne ne sait qu'elle va être l’ampleur de l’inflation"

L’envolée des prix de l’énergie et de certaines matières premières provoque l’inflation en France. "Prenons l’exemple des fruits et légumes. Les aléas climatiques, les périodes de gel et de sécheresse ont diminué la production. Et avec une demande toujours aussi forte, les prix grimpent (...) personne ne sait qu'elle va être la durée et l’ampleur de l’inflation. Selon certains économistes, cela pourrait n’être qu’un début", poursuit la journaliste.